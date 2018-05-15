Народный депутат Надежда Савченко в зале Шевченковского районного суда Киева заявила о том, что готова отсидеть в тюрьмах Российской Федерации 22 года в обмен на 60 украинских кремлевских пленных, сообщает 112 Украина.

Во время заседания суда Савченко назвала условие, по которому она готова отсидеть 22 года в тюрьме РФ. «Что касается меня, я прекрасно понимаю, какая меня ждала судьба в России. Если, например, за меня отдадут всех 60 украинских пленных и крымских татар, которые находятся в тюрьмах РФ, то да, я соглашусь с судьбой отсидеть 22 года в РФ», - отметила Савченко.

Также нардеп заявила о том, что единственное оружие, которым она владеет, – это наградной пистолет Glock 17, который ей вручал Андрей Парубий.

«Относительно оружия. Андрей Парубий (председатель ВР. - Ред.) вручал мне единственное оружие, которым я владею, и в данный момент оно находится в разрешительном отделе, так как оно было конфисковано во время обыска. Это наградной пистолет Glock 17, его вручал мне Парубий, это оружие, которое у меня есть. Остального оружия мне никто не давал, не передавал, и любые другие домыслы или фантазии будут раскрыты в судах по сути дела», - рассказала Савченко.

Как ранее сообщал ForUm, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

14 мая Савченко заявила об отказе от всех своих адвокатов. Нардепу был назначен государственный адвокат - Юлия Ткач.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.