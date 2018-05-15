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В Белом доме подчеркивают, что ответственность за насилие в секторе Газа несет ХАМАС. Об этом заявил на брифинге первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

«ХАМАС преднамеренно и цинично провоцирует подобную реакцию», – подчеркнул Радж Шах, констатируя, что Израиль имеет право на самооборону.«Это пропагандистский ход со стороны ХАМАС, – продолжал Шах. – Правительство Израиля потратило недели, чтобы избежать насилия».

Он также подчеркнул, что США стремятся остановить гибель людей, сообщает Голос Америки.

Вместе с тем в Белом доме отмечают, что официальное открытие посольства США в Иерусалиме и столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности на границе с сектором Газа не повлияют на мирный план, который скоро будет представлен Вашингтоном.

«Мирный план не пострадает. Он будет представлен в подходящее время, однако сегодняшней день обусловлен тем, во что президент Трамп верит и что он обещал во время избирательной кампании», - сказал Радж Шах.

Напомним, 14 мая в Иерусалиме официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

В то же время десятки тысяч палестинцев вышли на марш к границе в секторе Газа. Демонстранты подожгли шины, некоторые бросали камни в израильских военных. В свою очередь военные применили слезоточивый газ, снайперы начали стрелять на поражение.

По последним данным, в результате столкновений погибли 58 человек, 2700 - травмированы.
ForUm

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