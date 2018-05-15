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Палестинское министерство здравоохранения заявило, что в результате беспорядков на административной границе сектора Газа погибли 58 человек, 2700 - травмированы. Об этом сообщает 112 Украина  со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось о 52 погибших .

«Представители палестинского министерства здравоохранения заявили, что 58 демонстрантов погибли, еще 2,7 тыс. пострадали в результате стрельбы из боевого оружия, использования слезоточивого газа и других средств», - говорится в сообщении.

Европейский Союз в связи с ситуацией на административной границе сектора Газа призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв. По инициативе Кувейта ситуацию на границе Газы экстренно обсудит Совет безопасности ООН.

В то же время Турция назвала ситуацию «массовым убийством». Белый дом возложил вину на группировку «ХАМАС». США заявили, что Израиль «имеет право защищать себя».

Напомним, 14 мая в Иерусалиме официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

В то же время десятки тысяч палестинцев вышли на марш к границе в секторе Газа. Демонстранты подожгли шины, некоторые бросали камни в израильских военных. В свою очередь военные применили слезоточивый газ, снайперы начали стрелять на поражение.
ForUm

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