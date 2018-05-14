Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил президенту России Владимиру Путину, что хочет развивать отношения с Россией в военной сфере.

Пашинян отметил, что хочет, чтобы никто не сомневался в важности стратегических отношений между двумя странами, сообщает «Европейская правда».

«Созданы все условия, чтобы мы могли жить и творить на нашей родине. Несомненно также, что армяно-российские отношения будут более братскими. И я убежден, что наши встречи будут эффективными. Итак, Боже, храни Российскую Федерацию, Боже, храни Республику Армения, да здравствует армяно-российская дружба», - заявил Пашинян.

Встреча Пашиняна и Путина прошла в Сочи.

Напомним, Пашинян стал лидером оппозиции на фоне масштабных митингов в стране, после чего парламент 8 апреля избрал его премьером.