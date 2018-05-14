также в разделеМир
Столкновения на границе сектора Газа: убит 41 палестинец 24
Во время столкновений на границе сектора Газа убиты 25 палестинцев 35
Иран выдвинул ультиматум Европе по ядерной сделке 69
Напавший на людей в Париже оказался уроженцем Чечни 48
В Израиле назвали город проведения «Евровидения-2019» 91
Резня в центре Парижа: один человек убит, состояние двоих раненых – критическое 130
В Грузии хотят ограничить выезд граждан в ЕС 56
Пучдемон отказался баллотироваться в премьеры Каталонии 32
Вице-президент США призвал свернуть расследование о вмешательстве РФ в выборы 60
Израиль показал видео уничтожения российского комплекса «Панцирь-С1» в Сирии 113
В США опубликовали копии постов российской «фабрики троллей» в Facebook 66
США расширили санкции против Ирана 46
В России на время ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки 67
Трамп встретится с Ким Чен Ыном 12 июня 52
Польша открыла дело из-за «Северного потока-2» 72
В Москве напали на посольство Латвии 47
СМИ сообщили о новом месте встречи Трампа с Ким Чен Ыном 50
Трамп заявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном 85

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил президенту России Владимиру Путину, что хочет развивать отношения с Россией в военной сфере.

Пашинян отметил, что хочет, чтобы никто не сомневался в важности стратегических отношений между двумя странами, сообщает «Европейская правда».

«Созданы все условия, чтобы мы могли жить и творить на нашей родине. Несомненно также, что армяно-российские отношения будут более братскими. И я убежден, что наши встречи будут эффективными. Итак, Боже, храни Российскую Федерацию, Боже, храни Республику Армения, да здравствует армяно-российская дружба», - заявил Пашинян.

Встреча Пашиняна и Путина прошла в Сочи.

Напомним, Пашинян стал лидером оппозиции на фоне масштабных митингов в стране, после чего парламент 8 апреля избрал его премьером.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги