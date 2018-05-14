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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поручил Комитету по вопросам правовой политики и правосудия безотлагательно подготовить законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда ко второму чтению в парламенте. Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета, сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект в первом чтении 1 марта 2018 года. Впоследствии в течение двух недель в законопроект подали более 2 тысяч поправок.

Сейчас задача Комитета по вопросам правовой политики и правосудия – создать рабочую группу для работы с поданными поправками, обработать их и подготовить законопроект ко второму чтению.
ForUm

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