Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поручил Комитету по вопросам правовой политики и правосудия безотлагательно подготовить законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда ко второму чтению в парламенте. Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета, сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект в первом чтении 1 марта 2018 года. Впоследствии в течение двух недель в законопроект подали более 2 тысяч поправок.

Сейчас задача Комитета по вопросам правовой политики и правосудия – создать рабочую группу для работы с поданными поправками, обработать их и подготовить законопроект ко второму чтению.