В Беларуси возбудили уголовное дело против украинского водителя микроавтобуса, который утром 13 мая попал в ДТП возле белорусского Каменца. В результате аварии один ребенок погиб, еще шестеро ранены, из них двое – в тяжелом состоянии. Водителя задержали, решается вопрос о мере пресечения, сообщает Радио Свобода.

Дело возбуждено по статье – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

К украинским детям, попавшим в ДТП, в Беларусь приехали родители, но врачи еще не отпускают их домой.

Как сообщил главный врач Брестской областной больницы Александр Карпицкий, сейчас у них на лечении находятся шестеро детей, пострадавших в автокатастрофе.

«Их состояние разное. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести. Вместе с ними находятся их родители. Пока речь не идет об их транспортировке в Украину», - сказал он.

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что дальше устанавливают обстоятельства ДТП в Каменецком районе.

По данным следствия, в 07:00 13 мая гражданин Украины, 1976 года, управляя автомобилем Renault Master, двигался по автодороге Р-98 «Песчатка-Каменец-Шерешево-Свислочь» и допустил столкновение с погрузчиком «Амкодор 332С01», который двигался в попутном направлении.

В результате шесть пассажиров автомобиля Renault, граждане Украины в возрасте 13-15 лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести и госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще один пассажир – 12-летний гражданин Украины – скончался от полученных травм на месте ДТП. Водители транспортных средств не пострадали.

По версии следствия, водитель Renault Master проявил невнимательность к дорожной ситуации и не успел избежать столкновения.

Установлено, что этот автомобиль был в числе четырех транспортных средств, перевозивших домой в Украину подростков, участвовавших в спортивных соревнованиях в Польше. Три других микроавтобуса обогнали этот же погрузчик ранее без приключений, о чем свидетельствуют показания пассажиров этих машин.