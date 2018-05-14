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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на заседании согласительного совета в понедельник заявил, что парламент будет работать в пленарном режиме в течение двух недель подряд, поэтому «важно иметь общий план работы на это время». Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.

По словам спикера, «есть большой блок законопроектов для включения в повестку дня». Он обратился к руководителям фракций с просьбой рассмотреть эти вопросы, чтобы было согласованное, консолидированное решение для включения их в повестку дня. В частности, на вторник предлагается рассмотреть вопросы о назначении внеочередных выборов в местных громадах.

На среду – традиционно, вопросы ратификации. Предлагается также начать рассмотрение проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам здравоохранения, а голосование этого документа состоится в четверг, поскольку проект имеет около 500 поправок, которые будут рассматриваться в сессионном зале.

На четверг – ряд законопроектов по финансовой и банковской деятельности. «Если будут завершены консультации, Верховная Рада перейдет к рассмотрению одного из ключевых вопросов – избрание Центральной избирательной комиссии», – отметил Парубий.

Ранее народный депутат от фракции партии «Блок Петра Порошенко», представитель Президента Украины в ВР Ирина Луценко заявила, что голосование  за новых членов ЦИК состоится в марте.

23 января Порошенко во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Позже список был дополнен одной фамилией.

У 12 из 15 членов Центризбиркома семилетний срок полномочий завершился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

Представление о назначении новых членов ЦИК Президент вносит в Верховную Раду после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.
ForUm

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