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Боевики сорвали запланированное на 20 апреля разведение сил и средств в районе населенного пункта Станицы Луганская, сообщает украинская сторона СЦКК.

«Боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать режим тишины на участке разведения сил и средств сторон в районе населенного пункта Станицы Луганска.

Чтобы запланированное на 20 апреля разведения сил и средств не произошло, боевики обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов», - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что из-за систематического нарушения оккупантами требований Минских договоренностей, второй год подряд разведение сил на этом участке невозможно.

Ранее боевики сорвали разведения сил и средств сторон в районе Станицы Луганской, которое предварительно было запланировано на 13 апреля. 

21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное соглашение о  разведении сил и средств на Донбассе. Им определены три зоны разведения подразделений ВСУ и незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская.

1 октября неподалеку от Золотого состоялось разведение сторон, а 7 октября – возле Петровского.

Отвод сил в районе Станицы Луганской неоднократно срывался из-за систематических обстрелов боевиками позиций украинских военных.
ForUm

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