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Боевики российско-оккупационных войск снова сорвали запланированное на 25 апреля разведение сил в Станице Луганской, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Украинская сторона СЦКК информирует, что сегодня около семи часов утра боевики российско-оккупационных войск в очередной раз нарушили режим тишины на участке разведения сил и средств сторон неподалеку Станицы Луганской. Традиционно, обстрел позиций ВС Украины боевики совершили из огневых позиций на горе Князь Игорь, применив станковые противотанковые гранатометы. Об указанном украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

Украинская сторона СЦКК расценивает это, как явное нежелание главарей оккупационной администрации РФ выполнять в этом районе требования рамочного решения по разведению сил и средств на линии разграничения сторон.

Также отмечается, что подразделения сил антитеррористической операции готовы к началу отвода собственных сил и средств при условии неукоснительного выполнения главарями оккупационной администрации РФ требований Минских договоренностей.

Ранее боевики сорвали разведения сил и средств сторон в районе Станицы Луганской, которое предварительно было запланировано на 20 апреля

21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное соглашение о  разведении сил и средств на Донбассе. Им определены три зоны разведения подразделений ВСУ и незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская.

1 октября неподалеку от Золотого состоялось разведение сторон, а 7 октября – возле Петровского.

Отвод сил в районе Станицы Луганской неоднократно срывался из-за систематических обстрелов боевиками позиций украинских военных.

 
ForUm

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