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Авиация ГосЧС находится в готовности к вылету в Республику Беларусь, где в ДТП пострадали игроки украинской детской футбольной команды.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на премьер-министра Владимира Гройсмана. «Медицинская авиация ГосЧС Украины наготове. При необходимости дети получат всю необходимую помощь», - заявил он.

Напомним, авария произошла 13 мая около 7:00, на 54-м км автодороги Р-98 «Каменец-Шерешово-Свислочь», вблизи села Мартынюки Брестской области Беларуси.

Микроавтобус, перевозивший детскую футбольную команду из Украины, которая возвращалась из Польши в Сумы, столкнулся с погрузчиком. В результате дорожно-транспортного происшествия один ребенок 2005 года рождения погиб, еще 6 детей пострадали и были госпитализированы в Каменецкую больницу. Вечером 13 мая пострадавших перевели в Брестскую облбольницу.
ForUm

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