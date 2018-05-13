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В Беларуси в аварии на трассе «Каменец-Шерешево-Свислочь» пострадали дети из украинской команды по футболу, сообщает пресс-служба Минздрава страны. 

«Бригады белорусских врачей из Минска и Бреста выехали сегодня утром в Каменецкий район для оказания помощи пострадавшим», - говорится в сообщении.  

Один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 

Министр здравоохранения Валерий Малашко взял ситуацию под личный контроль.  
Из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков в ее составе – нейрохирург, травматолог, реаниматолог и другие специалисты, а из Минска в Каменец – детский травматолог, нейрохирург и детский анестезиолог-реаниматолог.  Сегодня часть пострадавших детей будет переведена в Брестскую областную больницу. 

Авария произошла сегодня, 13 мая, около 07:00 часов на 54 км автодороги Р-98 «Каменец-Шерешево-Свислочь», вблизи д. Мартынюки. 

 
ForUm

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