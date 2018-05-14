Спецпредставителю государственного департамента США по делам Украины Курту Волкеру продлили и расширили мандат. Об этом рассказала руководитель украинской службы «Голоса Америки» Мирослава Гонгадзе, сообщает Крым.Реалии.

«По информации источников, Курту Волкеру продлили и расширили мандат. Он будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе, он будет иметь широкие полномочия по Украине как таковой», – сказала она.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер год работал на общественных началах.

14 мая Волкер намерен посетить Киев, а позже и Донбасс.

«Я еду на восток Украины на следующей неделе, чтобы узнать больше о ситуации на месте и о гуманитарном кризисе на Донбассе», – заявил он накануне в Twitter.

Государственный департамент США назначил своим специальным представителем по Украине бывшего посла США при НАТО Курта Волкера 7 июля 2017.