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В черногорском Которе вечером 11 мая найдена мертвой гражданка Украины Анастасия Лашманова.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Vijesti.

По данным полиции, тело со следами насилия, в том числе ножевыми ранениями, было найдено в квартире, где жила женщина. Прокуратура уже начала расследование дела.

Лашманова была директором компаний «Mimoza group» i «Sea trade». Последняя фирма три года назад купила знаменитый в отель «Мимоза» в центре Тивата и в этом месте закончила строить новый отельный комплекс.

Лашманова также была владельцем элитного комплекса «Перла» в Porto Montenegru в Тивате. Кроме того, она владела салоном красоты «Фатальна», который расположен в престижном апарт-отеле «Tre Canne» в Будве.

По данным FOS, активы Лашмановой оцениваются примерно в 105 миллионов евро. Мотив убийства неизвестен, но по данным источников издания, Лашманову могли убить во время ограбления квартиры.

Лашманова уже несколько лет живет в Черногории. Она приехала в страну несколько лет назад, имела российский паспорт и сначала работала официанткой. Некоторые СМИ указывают на то, что, по неофициальной информации, за активами Лашмановой стоит российский бизнесмен Валерий Задорин. Он является собственником российской компании «Арома» - одной из крупнейших фирм по продаже предметов роскоши.

 

 
ForUm

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