Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит дополнительную помощь в размере $125 млн для Донбасса и прилегающих территорий, которые почувствовали на себе влияние российской агрессии.

Об этом сообщается на странице агентства в Facebook.

«Эта дополнительная техническая помощь будет направлена ​​на дальнейшую стабилизацию и объединение украинских общин в регионе, повышение устойчивости местной экономики и ускорение ее развития», - говорится в сообщении.

Объявление о предоставлении помощи будет сделано во время совместной пресс-конференции во вторник, 15 мая, руководителя Бюро Агентства США по международному развитию (USAID) по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Украине Мари Йованович. Пресс-конференция состоится в Славянске.