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Сотрудники полиции Закарпатья совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры раскрыли резонансное преступление в Берегово, когда неизвестные повредили 9 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

Правоохранители установили лиц, причастных к преступлению, ими оказались 34-и 29-летние приезжие мужчины.

Полиция сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 161 УК, то есть нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии по предварительному сговору группой лиц двум лицам из Киевской области.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, в ночь на 16 марта этого года неизвестные лица в Берегово повредили 9 автомобилей на венгерских номерах, которые граждане припарковали на одной из улиц города. Все транспортные средства получили разной степени повреждения от мелких царапин до полного разбития стекла.
ForUm

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