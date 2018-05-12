Сотрудники полиции Закарпатья совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры раскрыли резонансное преступление в Берегово, когда неизвестные повредили 9 автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба облполиции.
Правоохранители установили лиц, причастных к преступлению, ими оказались 34-и 29-летние приезжие мужчины.
Полиция сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 161 УК, то есть нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии по предварительному сговору группой лиц двум лицам из Киевской области.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Напомним, в ночь на 16 марта этого года неизвестные лица в Берегово повредили 9 автомобилей на венгерских номерах, которые граждане припарковали на одной из улиц города. Все транспортные средства получили разной степени повреждения от мелких царапин до полного разбития стекла.
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