В ночь с 15 на 16 марта в Берегово Закарпатской области во дворе домов на улицах Шевченко и Корятовича неизвестные повредили несколько автомобилей на венгерских номерах, сообщает Mukachevo.net.

Неизвестными лицами были повреждены 9 автомобилей, в которых выбили лобовое или заднее стекло.

«Особенностью этого акта вандализма стал тот факт, что объектами нападения стали исключительно автомобили с венгерскими номерами. Авто с украинскими номерами, которые были припаркованы рядом, остались невредимыми. И это еще раз доказывает, что речь идет об откровенной провокации», – говорится в сообщении.

Утром наряды полиции приступили к сборам показаний и заявлений от пострадавших.

«Сообщение об инциденте поступило в милицию сегодня около 6:47 утра, от проживающего на улице Шевченко. Заявитель сообщил, что вышел утром на улицу и увидел 7 поврежденных авто, в которых были разбиты лобовые стекла. Сейчас на месте работают правоохранители. Решается правовая квалификация», - сообщили в полиции области.

Отмечается, что в эти дни на Закарпатье отмечали 79 годовщину Карпатской Украины и 170 лет венгерской революции. И что важно, все мероприятия вчера прошли спокойно, без каких-либо инцидентов.

Также вчера, 15 марта на административной границе Закарпатья и Львовщины задержали несколько автомобилей с молодыми людьми, у которых обнаружили балаклавы, кастеты, ножи и биты.

Берегово является пограничным туристическим закарпатским городом, где проживает, пожалуй, самая большая венгерская община края. В то же время эта провокация выглядит абсурдной и с той точки зрения, что на автомобилях с иностранной регистрацией (или венгерской, или словацкой, или польской) ездит как на Закарпатье, так и в Берегово немало и украинцев, то есть, очевидно, была попытка создать картину для «внешнего», не закарпатского зрителя.

Напомним, ранее дипломаты Венгрии рекомендовали венгерским туристам отказаться от поездок на Закарпатье на протяжении 16-18 марта, особенно в города Хуст и Ужгород.