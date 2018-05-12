В столице Украины стартовали соревнования «Игры Непокоренных» – финальный этап отбора кандидатов в Национальную команду, которая этой осенью будет представлять страну на мировых «Играх Непокоренных» (Invictus Games) в австралийском Сиднее.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Игры Непокоренных» – это международные соревнования в паралимпийском стиле. Основателем является принц Гарри. В соревнованиях принимают участие раненые военнослужащие и ветераны.

В этом году в национальных играх участвуют 175 участников из 23 регионов. Они представляют Вооруженные силы Украины, Национальную гвардию, Национальную полицию, Государственную пограничную службы и Службу безопасности Украины, добровольческие подразделения и ветеранство. В состав сборной Украины будут отобраны 15 спортсменов.

Сборная Украины во второй раз будет участвовать в Invictus Games. В прошлом году в Торонто во время своего дебюта на мировых «Играх Непокоренных» украинская команда стала одной из лучших среди 16 участников, завоевав в общей сложности 14 медалей, 8 из которых – золотые.

«Invictus Games-2018» пройдут 20-27 октября в Сиднее (Австралия). Они будут уже четвертыми. Планируется, что участие в нынешних соревнованиях примут 19 сборных.