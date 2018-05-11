Генеральный прокурор Юрий Луценко опроверг слова своего заместителя Евгения Енина относительно сроков вынесения приговора в деле о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

«Я хотел бы опровергнуть слова своего заместителя, он получил замечание от меня по этому поводу. Генеральная прокуратура Украины не может никоим образом устанавливать сроки судебного следствия. Это зависит исключительно от председательствующего судьи и от заданного им темпа рассмотрения дела», - заявил он в комментарии 112 Украина.

Луценко также рассказал о механизмах введения в действие решения суда ввиду отсутствия Януковича на территории Украины.

«В любом деле заочного осуждения в случае получения приговора происходит несколько важных вещей. Первое – суд как правило принимает решение о конфискации всего известного имущества осужденного. Второе – вытекая из этого, происходит процедура по привлечению к ответственности других участников преступной организации», - пояснил генпрокурор.

Ранее Енин заявил, что приговор Оболонского суда в деле Януковича следует ожидать уже в мае текущего года. Он также заявил, что при президентстве в России Владимира Путина Янукович вряд ли приедет в Украину.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (Пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.