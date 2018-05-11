Граждане Украины сейчас могут путешествовать по безвизовому режиму в 85 стран мира. Об этом на заседании круглого стола «Европейский выбор Украины после Революции достоинства: возможности и проблемы» сообщил начальник отдела по консульско-правовым вопросам, заместитель начальника консульского управления обслуживания департамента консульской службы МИД Сергей Миняйло, сообщает УНИАН.



По словам дипломата, МИД настойчиво работает над тем, чтобы география стран, куда украинцы могут путешествовать без визовых требований, расширилась.

«Сегодня граждане Украины могут путешествовать по безвизу в 85 государств мира», - сказал Миняйло. Также он сообщил, что Украина занимает примерно 30-ю позицию в мире согласно индексам, которыми определяется удобство пользования паспортом государства. Кроме того, Миняйло напомнил о заключении соглашений о безвизовом режиме с Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.

«Недавно директор нашего департамента господин Сергей Погорельцев совершил рабочий визит в страны Латинской Америки, в частности с четырьмя странами этого региона были подробно и предметно обсуждены возможности заключения соглашений об отмене визового режима уже в ближайшее время. Это Уругвай, Перу, Колумбия, предметные дискуссии были в Мексике», - сообщил дипломат.

Говоря о возможности безвиза с Мексикой, Миняйло отметил, что предстоит совершить определенную работу в этом вопросе.

Напомним, в рейтинге самых привлекательных гражданств Украина заняла 80-е место, поднявшись за год на 19 позиций, благодаря введению безвизового режима со странами Евросоюза.