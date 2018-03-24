Президент Петр Порошенко планирует ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию для закрепления стремлений Украины обрести членство в ЕС и НАТО.

Об этом он заявил на торжествах по случаю 26-й годовщины создания Службы безопасности Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Членство в Альянсе – это наша стратегическая цель. И в ближайшее время я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегические цели развития государства – членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом Альянсе», – отметил он.

Как сообщал ForUm, председатель Верховной Рады Андрей Парубий готов поддержать инициативу по закреплению в Конституции евроатлантического курса Украины.

Ранее Порошенко заявил, что Украина стремится присоединиться к НАТО в следующем 10-летии.

Глава государства уверен в том, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы относительно вступления в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора, а их результат будет положительным.