В Европейском союзе назвали самую успешную реформу в Украине. По мнению еврочиновников, в нашей стране лучше всего проходит децентрализация. «Сегодня» спросила экспертов, какие еще реформы внутри нашей страны можно назвать удачными.

Зачет

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, выступая во вторник перед украинскими студентами, заявил, что децентрализация сегодня является «одной из наиболее важных и наиболее успешных реформ в Украине». Президент Петр Порошенко добавил:

«Политика децентрализации оказалась действенным противоядием от федерализации».

Децентрализация, стартовавшая в 2014 году, предполагает создание новых административно-территориальных единиц — ОТО, то есть объединенных территориальных общин (сегодня их насчитывается уже больше 660). Изменилась и система их финансирования. Возможность оставлять на местах большую часть налогов, по сравнению с прошлыми годами, позволила за последние три года увеличить местные бюджеты на 100 млрд грн.

Политолог Владимир Фесенко согласен, что сегодня именно децентрализация является одной из главных и наиболее успешных реформ в Украине.

«Хотя нужно понимать, что и она до сих пор не закончена — речь идет пока только о финансовой и бюджетной децентрализации. Этап административной децентрализации еще впереди», — говорит эксперт.

Например, пока не принят законопроект о видах населенных пунктов в общинах, порядок создания и ликвидации границ между ОТО и населенными пунктами, а также правила объединения отдельных городов в городские агломерации. По мнению политэксперта Руслана Бортника, европейские чиновники в вопросе децентрализации оказались заложниками Стокгольмского синдрома.

«Наши западные партнеры причастны к этой реформе, и признать, что она идет не так эффективно, как хотелось бы, означает признать и личную недоработку, — объясняет Бортник. — При этом они измеряют фактические, а не реальные показатели. То есть в ЕС считают, что если создано такое количество ОТО — это уже успех. Но денег на местах стало больше из-за трехкратной девальвации гривни и роста госбюджета в целом, а реформа пока не привела к расцвету органов самоуправления и стремительному развитию местных общин».

Другие успехи

Эксперты сходятся во мнении, что важные реформы, которые Верховная Рада приняла прошлой осенью — пенсионную, образовательную и медицинскую, — пока нельзя назвать успешными и эффективными в полной мере.

«Например, пенсреформа на данном этапе решает тактические проблемы, и это только начало, — считает Фесенко. — Другие две реформы тоже только начинаются. Что касается других изменений, то достаточно успешной была реформа правоохранительной системы. Я говорю о создании патрульной полиции. Да, есть вопросы по ее эффективности, но были решены вопросы, связанные с коррупцией. По крайней мере на начальном этапе. Еще отметил бы создание новых антикоррупционных органов — САП, НАБУ и НАПК. Есть огромные вопросы к НАПК, но создание этих институтов дало импульс борьбе с коррупцией в стране».

С тем, что об эффективности «осени реформ» говорить рано, согласен и Бортник. По его словам, ни одна из них пока так и не дала системного результата.

«Если говорить об успешных, то я бы выделил реформу органов паспортной системы. Тех, которые сегодня выдают биометрические паспорта и ID-карты. Проблемы и очереди есть, но в целом система сейчас работает лучше», — рассказал политэксперт.

Еще одно важное и эффективное изменение, по мнению Бортника — решение Министерства образования изменить правила приема детей в первые классы. Напомним, теперь ребенку в первую очередь гарантируется обучение по месту регистрации. Если же семья живет по другому адресу, то попадет ли ребенок в школу или нет, решит жеребьевка. При этом от первоклашек больше не будут требовать пройти проверку знаний.

«Третьей я бы назвал реформу электронного декларирования. Это не привело к наказанию коррупционеров, но доходы чиновников стали прозрачнее — теперь о них можно узнать на сайте и хотя бы понять, что происходит», — резюмирует он.

Что осталось

Среди провальных реформ западные партнеры особо выделяют земельную. Представитель Всемирного банка Сату Кахконен считает, что «преимущества украинской экономики не реализованы из-за моратория на продажу земли». Ранее экономист представительства ВБ в Украине Анастасия Головач заявила, что по темпам роста украинской экономики бьют не доведенные до конца антикоррупционные изменения. В частности, так и не созданный Антикоррупционный суд. По ее словам, третья необходимая сегодня реформа — реформирование государственных банков.

Илья Требор, «Сегодня»