Украина на переговорах с Международным валютным фондом достигла прогресса по антикоррупционной реформе и по вопросу цены на газ для населения. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр финансов Александр Данилюк.

Данилюк отметил, что в Вашингтоне (США) провел несколько встреч с представителями МВФ, на которых обсуждались вопросы антикоррупционного суда, тарифов на газ и бюджетной политики. «Я считаю, что у нас с Фондом за последние несколько месяцев сложился очень конструктивный диалог по всем этим направлениям. Мы активно работаем с их экспертами, а также экспертами Венецианской комиссии по реализации ключевой для страны антикоррупционной реформы. Я могу сказать, что в переговорах наметился прогресс, и шаг за шагом по всем трем пунктам мы с представителями Фонда отсекаем спорные вопросы, приближаясь к формированию общей позиции», - заявил министр.

По его словам, сейчас первоочередной задачей для Украины является принятие закона об антикоррупционном суде.

Он также подчеркнул, что условиями для выделения транша являются антикоррупционный суд и тарифы на газ. «Бюджет - это не новое условие. Он всегда должен быть реалистичным и сбалансированным. Это априорное условие для работы с Фондом. Как только мы закроем вопросы по первым двум ключевым пунктам, в Украину приезжает миссия МВФ, которая не только изучает, как мы выполнили предусловия, но и проводит пересмотр программы - review. Как только мы согласовываем все условия, приблизительно через две недели проходит заседание совета директоров МВФ (executive board), где принимается решение о выделении Украине очередного транша. При этом в Меморандуме фиксируются изменения, определяющие наши следующие «структурные маяки» - предварительные условия (prior actions), которые страна должна выполнить для получения следующего транша», - добавил Данилюк.

Напомним, ранее Данилюк заявил, что Украина рассчитывает получить очередной транш кредита от Международного валютного фонда на сумму 2 млрд долл. в мае-июне текущего года.