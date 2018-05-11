Национальный банк намерен с 22 мая выпустить в обращение 10-гривневую серебряную монету «Копание картошки», сообщает пресс-служба НБУ.

«Посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического наива образов украинского архетипа. «Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев – земля-кормилица. Тяготение и любовь к ней, работа на ней тысячи лет объединяют мужчину и женщину, символизирующие две фигуры в форме сердца», – говорится в сообщении.

На аверсе монеты размещено стилизованное изображение дерева жизни, верховье которого - зеркальное (на фоне поля), нижние клубни - на зеркальном фоне - золотые (локальная позолота). Внизу размещен малый Государственный Герб Украины (слева), год чеканки монеты 2018 (справа), полукругом надписи: Украина, номинал – 10 гривен.

На реверсе монеты на зеркальном фоне размещены стилизованные изображения мужчины и женщины, которые копают картошку. Их фигуры образуют золотое сердце (локальная позолота). По кругу размещены надписи: копание картошки.

По данным НБУ тираж монеты составит 4 тысячи штук.