Министр иностранных дел Германии Хайко Маас объявил намерение пригласить глав МИД Франции, России и Украины для следующей встречи в «нормандском формате» в Берлине. Об этом Маас заявил в четверг, 10 мая, во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, ообщает DW.

«Мы предпочитаем предоставить минскому процессу новую динамику», - сказал он.

Впрочем, даты, когда может произойти такая встреча, глава внешнеполитического ведомства ФРГ не назвал.

Кроме того, Маас призвал стороны конфликта на Донбассе к отводу тяжелого вооружения от линии разграничения и соблюдению условий перемирия. Он также выразил убеждение, что миротворческая миссия ООН могла бы помочь достичь определенного прогресса в деле мирного урегулирования конфликта.

Между тем российский министр Лавров заявил о готовности рассмотреть предложение немецкого коллеги по следующей встрече в «нормандском формате». По словам Лаврова, в ходе переговоров с Маасом они также обсуждали «конкретное наполнение такой встречи».

Напомним, 10 мая по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном Президент Петр Порошенко заявил , что следующие переговоры в «нормандском формате» могут состояться в Париже.