также в разделеПолитика
ЕС ввел санкции против организаторов «выборов» в Крыму 18
Порошенко: «Нормандскую встречу» стоит провести в начале июня 17
Фомин: Благодаря партии «За життя» украинцы приятно удивили креативом в День Победы 34
В Раде предлагают национализировать российские банки и компании 43
Порошенко обсудил с Меркель и Макроном продление санкций против РФ 35
Хавич: Исполнители политического заказа против Медведчука «сами себя высекли» 65
Меркель: Мы будем добиваться восстановления суверенитета Украины 51
Порошенко анонсировал новую встречу в «нормандском формате» 118
Больше всего взносов в прошлом году получила «Батькивщина» 27
Медведчук: Украине есть все условия для серьезного снижения тарифов на газ 57
Ирина Тиран: В День победы партия «За життя» приятно удивила 83
Туск назвал дату юбилейного саммита Украина-ЕС 37
Порошенко и Туск договорились о юбилейном саммите Украина – ЕС 68
Стоякин: Празднование Дня победы показало, что «За життя» развернуло мощную региональную сеть 152
Порошенко: Не перевелись маньяки, готовые поставить мир на грань третьей мировой войны 94
Порошенко: Мы говорим – «никогда снова», они говорят – «можем повторить» 201
Луценко: Выпустить Савченко из камеры невозможно 115
Кучма считает, что смена АТО на ООС принесет больше порядка 577

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас объявил намерение пригласить глав МИД Франции, России и Украины для следующей встречи в «нормандском формате» в Берлине. Об этом Маас заявил в четверг, 10 мая, во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, ообщает DW.

«Мы предпочитаем предоставить минскому процессу новую динамику», - сказал он.

Впрочем, даты, когда может произойти такая встреча, глава внешнеполитического ведомства ФРГ не назвал.

Кроме того, Маас призвал стороны конфликта на Донбассе к отводу тяжелого вооружения от линии разграничения и соблюдению условий перемирия. Он также выразил убеждение, что миротворческая миссия ООН могла бы помочь достичь определенного прогресса в деле мирного урегулирования конфликта.

Между тем российский министр Лавров заявил о готовности рассмотреть предложение немецкого коллеги по следующей встрече в «нормандском формате». По словам Лаврова, в ходе переговоров с Маасом они также обсуждали «конкретное наполнение такой встречи».

Напомним, 10 мая по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном Президент Петр Порошенко заявил , что следующие переговоры в «нормандском формате» могут состояться в Париже.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги