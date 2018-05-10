Экс-руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что не имеет никакого влияния на ход проверки Нацагентством ее декларации.

Об этом она заявила после завершения брифинга журналистам, сообщает Укринформ.

«Я абсолютно в этот процесс не вмешиваюсь, поэтому никакого прямого влияния между тем, что я была председателем Национального агентства, а сейчас членом Нацагентства, в отношении проверок моей декларации - нет. Я этого никогда не боялась и не боюсь. Но я наиболее заинтересована в том, чтобы в этом вопросе поставить точку. Более того, я даже хотела бы, чтобы мне объявили подозрение, чтобы в рамках уже судебного производства устанавливать определенные обстоятельства. Потому что это ненормальная ситуация, когда возбуждено уголовное производство, ты находишься в состоянии свидетеля и это происходит как бесконечный процесс, порожденный какими-то конфликтами», - заявила она.

Корчак отметила, что ее деятельность в целом не была связана с местью и она «никогда ни от кого не скрывалась».

«Видимо такова моя судьба - сама ввела электронные декларации, сама подвергайся отрицательным последствиям этой публичности. Но я реально осознаю, что именно должность, которую я занимаю, как и другие подобные должности, они всегда имеют отрицательную сторону. У меня есть чем заниматься, очень много работы в направлении предотвращения политической коррупции, как вы видите, организация работы по этому направлению была осуществлена на должном уровне, потому мы имеем соответствующие показатели. И, пожалуй, эффективность моей работы у кого-то все-таки вызывает опасения», - добавила экс-глава НАПК.

Напомним, срок полномочий Натальи Корчак на посту председателя НАПК закончился 28 марта 2018 года. 27 марта она заявила о намерении уйти в отставку.

В апреле НАПК приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций Корчак.