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На данный момент как минимум на 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса детективы Национального антикоррупционного бюро зафиксировали факты, которые стали основанием для открытия уголовных производств.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ, чаще всего речь идет о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также закупке товаров по завышенным ценам через компании-посредники, приближенные к руководству госучреждений.

В результате таких действий, по мнению детективов, по предварительным оценкам, интересам государства причинен вред на сумму свыше 620 млн грн и 3 млн долл США.

Согласно расследованиям детективов, ключевую роль в появлении коррупционных схем на предприятиях ОПК играют чиновники госструктур: каждый второй подозреваемый в преступлениях, раскрытых НАБУ, относится к этой категории.

В то же время, кроме расследований существующих коррупционных схем, детективы НАБУ предотвращают появление новых. В частности, проявляя коррупционные риски в соответствии с требованиями действующего законодательства, они обращаются к чиновникам для их устранения. К примеру, таким образом удалось предотвратить закупки по завышенным ценам горюче-смазочных материалов и поставки обмундирования ненадлежащего качества. В общем, благодаря этой деятельности детективов НАБУ, удалось предотвратить хищение более 130 млн грн.

Напоминаем, 3 марта 2018 детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили должностным лицам Вооруженных сил Украины и ГП «Львовский бронетанковый завод» о завершении досудебного расследования по факту растраты ними более 14 млн грн при закупке двигателей для нужд Вооруженных сил Украины.
ForUm

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