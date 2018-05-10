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Всех детей, отравившихся в Черкассах, перевели из отделения интенсивной терапии в обычные палаты, сообщает пресс-служба Минздрава.

«11 детей, которые находились в отделении интенсивной терапии, чувствуют себя значительно лучше, их перевели в педиатрическое отделение», - отмечается в сообщении.

Всего по состоянию 9 мая на стационарном лечении находятся 56 жителей Черкасс – 54 ребенка и двое взрослых, которые отравились неизвестным веществом.

Напомним, 8 мая в 09:13 поступила информация о том, что на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики (2-9 классы).

По данным местных СМИ, кроме учеников пострадали также двое военных из автобата, расположенного рядом.

По факту массового отравления возбуждено уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.

 
ForUm

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