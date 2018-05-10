В Украине до конца года построят 15 современных железобетонных хранилищ для боеприпасов, сообщает пресс-служба Минобороны.

8 мая во время инспектирования военного арсенала в Хмельницкой области министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак проверил выполнение мероприятий по началу строительства ряда хранилищ для боеприпасов и ракет.

«Украинцам стоит знать, что ту работу, которую мы сейчас начали, в таких масштабах и объемах, в государстве еще никто не делал. Ведь мы строим хранилища, которые не только надежно защищены от поражения огневыми средствами противника, они предусматривают обустройство современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения», - отметил Полторак.

По его словам, в Украине в 2018 году планируется построить 15 подобных хранилищ на трех военных арсеналах. Уже разработана соответствующая техническая документация, проведены тендерные процедуры и с мая начнутся необходимые строительные работы.

Напомним, 26 сентября 2017 около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

В ночь на 23 марта того же года на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.