В Администрации президента США заявили, что у Тегерана есть полноценная программа создания ядерного оружия, которую он безуспешно пытался скрыть от всего мира.

В заявлении, обнародованном на сайте ведомства, отмечается, что США продолжают проверять информацию об иранской ядерной программе, обнародованную израильской стороной.

«Эти факты согласуются с тем, что и так было давно известно США: у Ирана есть мощная, тайная программа по созданию ядерного оружия, которую он безуспешно пытался скрыть от мира и от собственного народа», - заявили в Белом доме, сообщает УНИАН.

Подчеркивается, что иранский режим готов использовать разрушительное оружие против своих соседей и прочих стран, и никогда не должен получить в свое распоряжение ядерные силы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, подтверждающие, что Иран тайно продолжает ядерную программу.

Он показал карты и иллюстрации, которые, по его словам, является доказательством программы ядерного оружия.

Также Нетаньяху продемонстрировал слайды с соответствующими документами. Кроме того, Нетаньяху добавил, что Иран продолжает расширять свою программу.

Напомним, 14 июля 2015 года Иран и «шестерка» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) официально объявили о достижении Всеобъемлющего плана совместных действий, который призван закрыть «ядерное досье» Тегерана.

18 октября 2015 года соглашение по ИЯП формально вступило в силу.