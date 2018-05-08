Во вторник, 8 мая, Верховный суд оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым государству возвращено здание Гостиного двора, расположенное на Контрактовой площади, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как уже сообщалось, здание Гостиного двора общей площадью 9433 м кв с 1994 года находилось в аренде частной структуры - ПАО «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация».

По условиям договора, арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

Несмотря на это, региональным отделением Фонда госимущества по Киеву неоднократно устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение состояния объекта аренды, чем создана угроза разрушения памятника архитектуры Гостиный двор.

РО ФГИ обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о расторжении договора аренды и обязательства вернуть имущество. Однако судом первой инстанции было отказано в удовлетворении иска.

Не соглашаясь с указанным судебным решением, прокуратура Киева обжаловала его в суде апелляционной инстанции, который согласился с доводами прокуратуры.

На сегодня Верховный суд в полном объеме поддержал позицию государственных органов по указанному делу, обязав ПАО «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» вернуть государству здание Гостиного двора.