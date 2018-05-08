также в разделеСтолица
Завтра в Киеве перекроют ряд улиц 32
В Киеве выбрали лучших медсестер 28
АМКУ начал изучать цены на жилье в Киеве на период финала ЛЧ 23
В киевском супермаркете объяснили появление гречки из «ЛНР» 154
Россиянину, который напал на Вербича, заочно сообщили о подозрении 36
Киев из-за жары ограничивает въезд грузовиков 26
В Киеве задержали «брачного» афериста со стажем 37
В Киеве возле станции метро нашли тело полицейского 61
Климатологии объявили о начале метеорологического лета в столице 39
С начала мая в столице зафиксировали уже 10 температурных рекордов 28
Синоптики предупреждают киевлян о дожде и грозах 60
В Киеве в результате масштабного пожара на автостоянке сгорели 54 автомобиля 272
В Киеве завершают подготовку к повышению цен на проезд 41
На столичном Подоле прогремел взрыв, погиб мужчина 55
КГГА советует пересесть на общественный транспорт в день финала ЛЧ 38
В Киеве горел Труханов остров 75
Прошедшая ночь в Киеве стала самой теплой за 137 лет 37
Активисты схватили в Киеве бразильца, воевавшего на стороне боевиков 191

Во вторник, 8 мая, Верховный суд оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым государству возвращено здание Гостиного двора, расположенное на Контрактовой площади, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как уже сообщалось, здание Гостиного двора общей площадью 9433 м кв с 1994 года находилось в аренде частной структуры - ПАО «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация».

По условиям договора, арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

Несмотря на это, региональным отделением Фонда госимущества по Киеву неоднократно устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение состояния объекта аренды, чем создана угроза разрушения памятника архитектуры Гостиный двор.

РО ФГИ обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о расторжении договора аренды и обязательства вернуть имущество. Однако судом первой инстанции было отказано в удовлетворении иска.

Не соглашаясь с указанным судебным решением, прокуратура Киева обжаловала его в суде апелляционной инстанции, который согласился с доводами прокуратуры.

На сегодня Верховный суд в полном объеме поддержал позицию государственных органов по указанному делу, обязав ПАО «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» вернуть государству здание Гостиного двора.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги