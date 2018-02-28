Киевский апелляционный хозяйственный суд вернул государству здание Гостиного двора, расположенного на Контрактовой площади. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

С 1994 года здание Гостиного двора площадью 9433 кв.м. находилась в аренде частной структуры – ПАО «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация».

По условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

Несмотря на это, региональным отделением Фонда госимущества по Киеву неоднократно устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение состояния объекта аренды, чем создана угроза разрушения памятника архитектуры «Гостиный двор».

В связи с этим, РО ФГИУ по Киеву обратилось в Хозяйственный суд с иском о расторжении договора аренды и обязательстве вернуть имущество. Однако судом первой инстанции было отказано в удовлетворении иска.

С целью защиты интересов государства прокуратура Киева по собственной инициативе осуществила вступление в рассмотрение этого дела и внесла апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

На сегодня постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда удовлетворена апелляционная жалоба прокуратуры в полном объеме. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым расторг договор аренды и обязал частную структуру вернуть государству здание Гостиного двора.