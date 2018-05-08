Подразделения Министерства внутренних дел переведены на усиленный режим несения службы. Об этом сегодня, 8 мая, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время селекторного совещания с руководителями органов системы внутренних дел, сообщили ForUm’у в департаменте коммуникации МВД.

«Запланировано проведение почти 1,5 тысячи массовых мероприятий, участие в которых примут более 355 тыс. человек. На усиленный режим несения службы переведены более 27 тыс. правоохранителей, среди них более 17 тыс. полицейских, около 3,5 тыс. военнослужащих Нацгвардии, 7 тыс. спасателей. На боевом дежурстве также находится две тысячи единиц техники. Будут работать антиконфликтные группы, кинологи и взрывотехники», - подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел.

Он отметил, что правоохранители полностью учли опыт предыдущих лет.

«В прошлом году руководство в Днипре утратило контроль над ситуацией. Лично руководители должны брать на себя ответственность и быстро принимать решения в соответствии с ситуацией», - добавил Яровой.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что массовые мероприятия ожидаются в Киеве, Днипре, Запорожье, Одессе, Харькове и Львове.

«Мы перевели личный состав на усиленный вариант несения службы на эти дни. Относительно мер, которые начались сегодня утром в большинстве регионов, то обстановка контролируется, проведены профилактически-предупредительные мероприятия по радикально настроенными группировками и политическим силам», - добавил председатель Нацполиции.

«Я надеюсь на профессионализм и умение управлять ситуацией на местах и ​​эффективную работу ситуационных центров», - обратился Яровой к руководителям подразделений этих областей.

Он также добавил, что в Харькове, Одессе и Львове усилен контроль за границей. Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич будет координировать действия правоохранительных органов в Днипре.