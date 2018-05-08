Госдума РФ поддержала назначение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.
Из присутствовавших на заседании 433 депутатов за его кандидатуру проголосовали 374, против - 56, сообщает Би-би-си.
В повестке заседания был только один вопрос - о Медведеве. В Госдуму приехал президент Владимир Путин, который накануне внес его кандидатуру в парламент.
Кандидатов в министры Медведев обещал представить Путину в ближайшее время.
Напомним, 7 мая, Владимир Путин, переизбранный на новый президентский срок, вступил в должность президента РФ
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