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Госдума РФ поддержала назначение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.

Из присутствовавших на заседании 433 депутатов за его кандидатуру проголосовали 374, против - 56, сообщает Би-би-си.

В повестке заседания был только один вопрос - о Медведеве. В Госдуму приехал президент Владимир Путин, который накануне внес его кандидатуру в парламент.

Кандидатов в министры Медведев обещал представить Путину в ближайшее время.

Напомним, 7 мая, Владимир Путин, переизбранный на новый президентский срок, вступил в должность президента РФ
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