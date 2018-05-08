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Сегодня, 8 апреля, в Новомосковске Днепропетровской области во время линейки ухудшилось самочувствие 16 учеников местной школы №6.

Об этом сообщает «Днепр Час» со ссылкой на пресс-службу областной Нацполиции.

В ходе проверки было установлено, что с 08:00 на территории учебного заведения проходила школьная линейка, посвященная Дню памяти и примирения. В ходе мероприятия ухудшилось состояние самочувствия 16 детей разного возраста.

На месте происшествия врачами скорой помощи детям была оказана необходимая медицинская помощь. 15-ти ученикам медиками был поставлен диагноз вегето-сосудистый пароксизм. Еще одну девочку 2005 доставили в больницу. После оказанной лекарственной помощи ребенка передали родителям. Сейчас она находится дома.

С целью проверки возможного нарушения санитарных норм, следственным отделом новомосковской полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 8 мая в Черкассах произошло массовое отравление детей.

В 09:13 поступила информация о том, что на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание 15 учеников школы (2-9 классы).

По состоянию на 12:00 в Черкасскую областную детскую больницу были госпитализированы 47 учеников, из них 11 находятся в реанимации.

По факту массового отравления возбуждено уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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