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По состоянию на 12:00 8 мая в Черкасскую областную детскую больницу госпитализированы 47 учеников, из них 11 находятся в реанимации, информирует ГосЧС.

Симптомы заболевания: тошнота, головокружение, головная боль.

С целью определения причины ухудшения состояния здоровья учащихся химико-радиологической лабораторией ГосЧС на территории школы проведены замеры воздуха на содержание опасных химических веществ. Превышений содержания химических веществ более предельной концентрации не обнаружено (аммиак - 0 мг/м3; хлор - 0 мг/м3, сероводород - 0 мг/м3, горючие газы - 0 мг/м3). Уровень кислорода в воздухе –  20,9% (при норме – от 19 до 23%).

Лаборатория Госпродпотребслужбы взяла пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды для исследования на содержание опасных веществ. Результаты исследований ожидается – до 16:00 8 мая 2018.

Проводится заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по определению первоочередных мероприятий по локализации и ликвидации очага происшествия, оказания помощи пострадавшим.

Напомним, 8 мая в 09:13 поступила информация о том, что на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание 15 учеников школы (2-9 классы).

Всего на линейке находилось 424 ученика.
ForUm

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