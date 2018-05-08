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Президент Украины Петр Порошенко поручил принять все меры для установления причины отравления школьников в Черкассах и оказать неотложную медицинскую помощь.

Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

«Председатель СБУ, руководитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и председатель Черкасской ОГА доложили Президенту о ситуации с отравлением детей. Петр Порошенко поручил принять все меры, чтобы установить причину отравления и оказать неотложную медицинскую помощь. Президент также скоординировал дальнейшие шаги с премьер-министром», - написал он в Facebook.

Напомним, 8 мая в 09:13 поступила информация о том, что на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание 15 учеников школы (2-9 классы).

Всего на линейке находилось 424 ученика.

По состоянию на 12:00 в больнице находятся 47 школьников, из них 11 – в реанимации.  
ForUm

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