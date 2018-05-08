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Апелляционный суд Херсонской области 8 мая не удовлетворил жалобу адвокатов капитана керченского судна «Норд» Владимира Горбенко по избранной ему мере пресечения. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры АРК Татьяну Тихончик.

«Апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов по «Норду». Содержание под стражей с альтернативой внесения залога, который адвокаты внесли ранее, и обязательство являться к следователю по понедельникам остается в силе», – сказала Тихончик.

Как сообщается, Горбенко не явился в Апелляционный суд Херсонской области на рассмотрение жалобы на его арест.

 Как сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж. Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог. 10 апреля капитан вышел из СИЗО.

Экипаж судна также отпустили на свободу, но им нужно было 10 апреля явиться на допрос в СБУ.

Вечером 7 апреля команда судна на дипломатических автомобилях РФ попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. В ночь на 9 апреля украинские пограничники не пропустили экипаж судна на территорию оккупированного Крыма.

 
ForUm

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