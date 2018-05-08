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Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко поручил соответствующим органам власти внести предложения по ограничительным мерам в отношении 12 российских издательств, распространяющих книжные издания антиукраинского содержания.

«Реагируя на обращение общественности и Госкомтелерадио, подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения о введении санкций для 12-ти российских издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины», - написал  чиновник в Twitter.

Как сообщал ForUm, Госкомтелерадио инициирует перед Кабинетом Министров Украины применение экономических санкций к юридическим лицам Российской Федерации, которые систематически производят и распространяют издания антиукраинского содержания.
ForUm

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