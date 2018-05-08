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Сегодня, 8 мая, во всех регионах Украины состоятся массовые мероприятия по случаю Дня памяти и примирения.  

Как сообщили ForUm’у в департаменте коммуникации МВД, по предварительной информации запланировано более 500 мероприятий, участие в которых примут более 84 тысяч человек.

Во время их проведения публичной безопасность и порядок будут обеспечивать более 3600 правоохранителей, среди которых 235 военнослужащих Национальной гвардии.

Сегодня в Украине и в мире отмечают День памяти и примирения.
ForUm

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