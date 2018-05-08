На новый конкурс на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины подали свои кандидатуры пять претендентов. Как сообщил парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, в списке есть двое пенсионеров, правозащитник, адвокат из Израиля и бывший прокурор США, передает Радио Свобода.

Как следует из анализа, проведенного Центром противодействия коррупции, заявки как минимум двух претендентов имеют незначительные шансы на прохождение. Пенсионер Валерий Небога в 2017 году подавался на должность аудитора НАБУ от парламента, но его заявка, по мнению комитета, не соответствовала квалификационным условиям конкурса. Гражданин Украины, адвокат из Израиля Вадим Меламед не соответствует требованиям к аудитору НАБУ, определенным Законом Украины «О национальном антикоррупционном бюро», поскольку не имеет «значительного опыта работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях», указывают в ЦПК.

Еще один пенсионер Юрий Лихненко, в последний раз работал в правоохранительных органах более 20 лет назад. Рекомендацию дал сам себе от своей же организации «Антимафия», указано в анализе.

Также претендует на избрание аудитором НАБУ украинский правозащитник Владимир Василенко, работавший судьей в международном суде ООН и представителем Украины в Совете ООН по правам человека.

Наибольшее количество рекомендаций имеет гражданин США, бывший прокурор Томас Файерстоун. Его рекомендовали на должность аудитора НАБУ Посольство США, международная антикоррупционная организация «Transparency International Украина» и Институт CEELI в Праге, который занимается развитием верховенства права. Файерстоун имеет значительный опыт в органах досудебного расследования и прокуратуре США: 6 лет работал в отделе по борьбе с организованной преступностью прокуратуры США в Нью-Йорке, где специализировался на делах российских олигархов и чиновников, связанных с коррупцией и отмыванием средств.

Отрицательное заключение аудита является единственным законным основанием для внеочередного увольнения действующего директора НАБУ Артема Сытника с должности и уменьшения уровня бюджетного финансирования независимого правоохранительного органа. Проводить аудит должна комиссия, в которую по одному представителю должны делегировать правительство, парламент и президент Украины.

Это уже третий конкурс на должность аудитора НАБУ, который проводит Верховная Рада Украины. До сих пор парламент так и не смог избрать представителя в аудиторскую комиссию по своей квоте.

