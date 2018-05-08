Спортивный бренд Adidas убрал фото одежды с советской символикой со своих официальных ресурсов.

Соответствующая информация ранее была размещена на официальном сайте компании и в интернет-магазине.

Напомним, Adidas выпустил платье-майку с советской символикой Russia Tank dress, которую раскритиковали в Литве и Украине. Теперь на ресурсах осталась только продукция с государственной символикой России.

Украинский институт национальной памяти напомнил дочернему предприятию спортивного бренда Adidas в Украине об ответственности за распространение в стране продукции с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима.