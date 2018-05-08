Спортивный бренд Adidas убрал фото одежды с советской символикой со своих официальных ресурсов.
Соответствующая информация ранее была размещена на официальном сайте компании и в интернет-магазине.
Напомним, Adidas выпустил платье-майку с советской символикой Russia Tank dress, которую раскритиковали в Литве и Украине. Теперь на ресурсах осталась только продукция с государственной символикой России.
Украинский институт национальной памяти напомнил дочернему предприятию спортивного бренда Adidas в Украине об ответственности за распространение в стране продукции с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима.
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