Немецкие концерны Volkswagen и Adidas отвергли претензии к работе своих ритейлеров в аннексированном Россией Крыму.

«Конечно, бренды концерна Volkswagen придерживаются санкций и выполняют принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас недоумение». Так в пресс-службе немецкого автопроизводителя Volkswagen ответили на запрос DW с просьбой прокомментировать заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Еще более лаконичным был ответ другой немецкой фирмы, указанной главой украинского МИД. «Adidas в принципе придерживается действующего законодательства», - сообщили в пресс-службе спортивного концерна.

Критика от Климкин прозвучала вечером в среду во время пресс-конференции с его немецким коллегой Зигмаром Габриэлем (Sigmar Gabriel). «Сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам, такие как Volkswagen или Adidas, Крым отнести к территории России. Мы их, безусловно, достанем не только политическими, но и юридическими методами», - сказал Климкин. DW обратилась в МИД Украины с просьбой объяснить слова министра, однако ответа пока не получила.

Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в декабре 2017 года сообщило о выявленных фактах работы немецких компаний в Крыму – почтового оператора DHL Express, а также спортивных концернов Adidas и Puma. Например, на сайте Adidas указаны адреса официальных магазинов в Крыму. При этом о принадлежности полуострова конкретной стране не указывается.