Генеральная прокуратура Украины в ближайшие дни подаст запрос об экстрадиции Магомеда Саитова, подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема. Об этом в эфире 112 Украина сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

«Мы (ГПУ. - Ред.) опекаемся вопросом экстрадиции господина Саитова. Мы прибываем в очень тесном контакте с нашими азербайджанскими коллегами и недавно заверили их, что мы намерены требовать его выдачи. У связи с чем мы обратились с запросом о задержании и взятии под стражу. В ближайшие дни соответствующий запрос об экстрадиции будет направлен в соответствии с требованиями Европейской конвенции о выдаче правонарушителей», - отметил Енин.

Также заместитель генпрокурора сообщил, что, как правило, этот процесс длится несколько месяцев.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении. 2 суд отправил их под домашний арест.

По данным прокуратуры, один из нападавших – Магомед-Амин Саитов – улетел в Баку через 2 часа после инцидента.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Полиция объявила его в розыск. 5 мая его задержалиправоохранители Азербайджана.