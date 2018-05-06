Полиция отпустила российского оппозиционера Алексея Навального, которого в субботу задержали в центре Москвы на протестной акции «Он нам не царь», приуроченной к скорой инаугурации Владимира Путина и не согласованной московскими властями.

Как написал Навальный в своем «Твиттере», полиция составила на него два протокола - по статье об организации несанкционированного митинга и по статье о неподчинении полиции.

Тем не менее его решили не оставлять на ночь в отделении и отпустили до суда. Его дело рассмотрят 11 мая.

Алексея Навального задержали сразу после того, как он приехал на Пушкинскую площадь, где проходила несанкционированная акция протеста против заступления Владимира Путина на очередной, четвертый по счету президентский срок.

Как вскоре сообщила полиция, основанием для задержания стал тот факт, что именно Навальный организовал несанкционированную акцию.

Напомним, 5 мая в России проходили митинги и шествия »Он нам не царь», приуроченные инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая. В 26 городах РФ были задержаны почти 1600 предполагаемых участников акций.