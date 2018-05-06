также в разделеМир
В РФ на акциях протеста задержали почти 1600 человек 32
В Москве на акции протеста задержали Навального 98
«Он нам не царь»: в РФ начались протесты, приуроченные к инаугурации Путина 65
На Гавайях произошло крупнейшее за 43 года землетрясение 91
Трамп заявил о согласовании даты и места встречи с Ким Чен Ыном 45
«Весь Солсбери бы лег»: в РФ усомнились в озвученной дозе «Новичка» для Скрипалей 59
В ОЗХО назвали дозу примененного в Солсбери «Новичка» 54
Нобеля по литературе в этом году вручать не будут 61
Земан заявил, что Чехия производила «Новичок» 76
Россияне побили рекорд по числу заявок на получение убежища в США 129
Песчаные бури унесли жизни почти сотни человек в Индии 46
В Германии начали строить «Северный поток-2» 193
В Сирии разбился российский истребитель 132
В США жертвами крушения военного самолета стали 9 человек 96
После обвала небоскреба в Бразилии пропали без вести 44 человека 56
Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира 49
Трамп принял присягу Помпео 45
Правящая партия Армении согласилась выбрать премьером лидера оппозиции 48

Полиция отпустила российского оппозиционера Алексея Навального, которого в субботу задержали в центре Москвы на протестной акции «Он нам не царь», приуроченной к скорой инаугурации Владимира Путина и не согласованной московскими властями.

Как написал Навальный в своем «Твиттере», полиция составила на него два протокола - по статье об организации несанкционированного митинга и по статье о неподчинении полиции.

Тем не менее его решили не оставлять на ночь в отделении и отпустили до суда. Его дело рассмотрят 11 мая.

Алексея Навального задержали сразу после того, как он приехал на Пушкинскую площадь, где проходила несанкционированная акция протеста против заступления Владимира Путина на очередной, четвертый по счету президентский срок.

Как вскоре сообщила полиция, основанием для задержания стал тот факт, что именно Навальный организовал несанкционированную акцию.

Напомним, 5 мая в России проходили митинги и шествия »Он нам не царь», приуроченные инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая. В 26 городах РФ были задержаны почти 1600 предполагаемых участников акций. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги