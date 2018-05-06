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По данным на 21:00 5 мая в 26 городах России были задержаны 1599 предполагаемых участников акций «Он нам не царь» и случайных прохожих.

Так, в Москве задержаны 702 человека, в Санкт-Петербурге - 232, в Челябинске - 164, в Якутске - 75, в Тольятти - 63, в Красноярске - 61, в Воронеже - 48, в Краснодаре - 48, в Астрахани - 44, в Калуге - 28, в Новокузнецке - 27, в Белгороде - 20, в Самаре - 19, во Владимире - 18, в Твери - 11, в Барнауле - 10, сообщает «Украинская правда».

Кроме того, в Пензе задержали 7 человек, в Благовещенске 6, в Кургане 6, в Кемерово 2, в Набережных Челнах 2, в Ростове-на-Дону 2, в Екатеринбурге, Томске, Нижнем Новгороде и Смоленске – по одному человеку.

Это больше, чем во время акции «Он вам не Димон» 26 марта 2017 года.

Координатора московского штаба Навального Николая Ляскина оставили в отделе полиции до 7 мая.

В протоколе сказано, что он опубликовал в Твиттере материалы с призывом к участию в митинге, «чем способствовал организации несогласованного с органами исполнительной власти публичного мероприятия».

В то же время, Центральный районный суд Челябинска арестовал координатора штаба Алексея Навального Бориса Золотаревского на 25 суток, сообщил руководитель «Агоры» Павел Чиков.

С большой вероятностью, Золотаревского признали виновным в повторном нарушении правил проведения мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Сотрудники уголовного розыска задержали активиста, как только он вышел из квартиры.

Вместе с тем, ОМОН сломал два ребра и повредил печень сотруднику Ассоциации народного сопротивления Дмитрию Карасеву.

В автозаке он не мог встать и поэтому лежал на полу, а полиция не реагировала на просьбы оказать ему медицинскую помощь. Позднее Карасева все-таки отвезли в НИИ Склифосовского.

В Саратове задержали 12-летнего мальчика, который выступил на акции «Он нам не царь».

Полиция составила на его отца протокол о неисполнении родительских обязанностей. После их отпустили.

Напомним, 5 мая в России проходили митинги и шествия «Он нам не царь», приуроченные инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Во многих городах мероприятия, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, не согласованы с властями.

На Пушкинской площади в Москве полиция задержала самого Навального.

 
ForUm

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