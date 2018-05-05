На Пушкинской площади в Москве полиция задержала Алексея Навального, пришедшего на митинг «Он нам не царь», сообщает «Медуза».
Также в числе задержанных на Пушкинской площади оказался фотокорреспондент «Новой газеты» Михаил Гребенщиков, у которого с собой было редакционное задание.
По данным издания по всей России на акциях протеста задержаны уже более 200 человек.
Наполним, сегодня, 5 мая, в российских городах начались протестные акции «Он нам не царь», которые приурочены к инаугурации президента РФ Владимира Путина, которая пройдет 7 мая.
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