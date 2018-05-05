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В российских городах начались протестные акции «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального.

Как сообщает «Медуза», акции прошли во Владивостоке и Хабаровске, а также в Комсомольске-на-Амуре. Акции также прошли в Южно-Сахалинске, Магадане и Иркутске. 

В Барнауле, где акция проходила в гайд-парке и не требовала согласования, несколько человек были задержаны. Активисты в Красноярске также сообщают о задержаниях участников.

В 9 утра по Москве запланировано начало акций в ряде сибирских городов, в том числе Новосибирске, Томске, Улан-Удэ.

В Красноярске перед акцией была задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова, ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия.

Акции «Он нам не царь» приурочены к инаугурации президента РФ Владимира Путина, которая пройдет 7 мая. В ряде городов, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, они не согласованы местными властями. В некоторых регионах перед акциями начались задержания активистов.
ForUm

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