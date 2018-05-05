Столичные власти завершает процесс расчетов по повышению тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Мы сейчас завершаем процесс расчетов. И на сколько нужно повышать стоимость проезда, подсчитают специалисты - экономисты. Наша задача - чтобы транспортная инфраструктура, от которой зависит жизнедеятельность нашего города, продолжала функционировать без сбоев», - подчеркнул мэр.

Отсрочка процесса повышения тарифов, пояснил мэр, приводит к тому, что городская власть не может динамически обновлять транспортный парк, что в результате может привести к сбоям в работе системы общественного транспорта города.

Вместе с тем, Кличко отметил, что льготы для отдельных категорий населения будут сохранены. «Сохранится бесплатный проезд для пенсионеров, школьников, ветеранов АТО, многодетных семей. Социально уязвимые группы будут однозначно защищены», - подчеркнул он.

По словам городского головы, главная задача, которую сегодня столичная власть должна решить - как вывести коммунальные предприятия общественного транспорта на безубыточный уровень работы. «На сегодняшний день, чтобы транспортные предприятия Киева работали, мы дотируем из бюджета города 1 млрд 800 млн гривен ежегодно», - добавил он.

Эти средства, отметил мэр, необходимы для обновления подвижного состава, строительства новых станций метро, ​​на замену эскалаторов, срок эксплуатации которых заканчивается, повышение заработной платы водителям.

Напомним, коммунальное предприятие «Киевпастранс» намерено повысить тарифы на проезд в наземном коммунальном транспорте Киева до 8 гривен с 15 июля 2018 года.