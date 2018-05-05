Столичные власти завершает процесс расчетов по повышению тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.
«Мы сейчас завершаем процесс расчетов. И на сколько нужно повышать стоимость проезда, подсчитают специалисты - экономисты. Наша задача - чтобы транспортная инфраструктура, от которой зависит жизнедеятельность нашего города, продолжала функционировать без сбоев», - подчеркнул мэр.
Отсрочка процесса повышения тарифов, пояснил мэр, приводит к тому, что городская власть не может динамически обновлять транспортный парк, что в результате может привести к сбоям в работе системы общественного транспорта города.
Вместе с тем, Кличко отметил, что льготы для отдельных категорий населения будут сохранены. «Сохранится бесплатный проезд для пенсионеров, школьников, ветеранов АТО, многодетных семей. Социально уязвимые группы будут однозначно защищены», - подчеркнул он.
По словам городского головы, главная задача, которую сегодня столичная власть должна решить - как вывести коммунальные предприятия общественного транспорта на безубыточный уровень работы. «На сегодняшний день, чтобы транспортные предприятия Киева работали, мы дотируем из бюджета города 1 млрд 800 млн гривен ежегодно», - добавил он.
Эти средства, отметил мэр, необходимы для обновления подвижного состава, строительства новых станций метро, на замену эскалаторов, срок эксплуатации которых заканчивается, повышение заработной платы водителям.
Напомним, коммунальное предприятие «Киевпастранс» намерено повысить тарифы на проезд в наземном коммунальном транспорте Киева до 8 гривен с 15 июля 2018 года.
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