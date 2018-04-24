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Коммунальное предприятие «Киевпастранс» намерено повысить тарифы на проезд в наземном коммунальном транспорте Киева до 8 гривен с 15 июля 2018 года.

Об этом говорится в финансовом плане КП на 2018 год, утвержденном Киевской городской государственной администрацией 23 апреля, пишут Українські Новини.

При планировании доходов от перевоза пассажиров на январь-июль 2018 года учитывались установленные тарифы на перевоз пассажиров трамваем, троллейбусом, автобусом, фуникулером и городской электричкой на уровне 4 и 5 гривен соответственно.

При этом с 15 июля прогнозируется повышение тарифа до 8 гривен на всех видах транспорта.

Кроме того, при формировании доходов на перевоз пассажиров в режиме таксомоторного движения также запланировано повышение тарифов до 8 гривен.

В результате «Киевпастранс» прогнозирует получить 1 117,4 млн гривен доходов от перевоза пассажиров по итогам 2018 года, что на 59,1% больше, чем в планах на 2017 год, и на 53,7% больше фактических показателей за 2017 год.

Повышение тарифов проходит после общественных обсуждений проекта решения, которое будет разработано КГГА.

Напомним, в январе текущего года  19 маршрутов частных перевозчиков увеличили цену за проезд на 1 гривню.

 
ForUm

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