Министерство иностранных дел отвергло инсинуации и обвинения в якобы росте проявлений антисемитизма на территории Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Украина последовательно осуждает любые проявления нетерпимости или публичные антисемитские призывы, а правоохранительные органы расследуют и привлекают к ответственности каждого виновного в таких правонарушениях», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что подобные позорные провокации «часто инспирированы кремлевским режимом, который с помощью инструментов гибридной агрессии пытается расшатать политическую ситуацию и еще раз бросить на Украину тень антисемитизма». «Так, в октябре 2017 года Национальная полиция Украины разоблачила координированную из России преступную группировку, которая годами совершала нападения на места религиозного паломничества, памятники архитектуры и культовые сооружения, в т.ч. осуществляла осквернения синагог», – отметили в ведомстве.

«По данным Мониторинговой группы прав национальных меньшинств неправительственной организации Конгресс национальных общин Украины, в течение 2017 года в Украине не было зафиксировано ни одного случая насилия на почве антисемитизма, а по результатам опроса PEW Research Center уровень антисемитизма в Украине самый низкий в Центрально-Восточной Европе», – заявили в МИД.

«Ответ Украины на любую провокацию всегда будет четким и последовательным: неотвратимость наказания для нарушителей и организаторов; правда и объективные факты для тех, кто проводит политику манипуляций и пропаганды», – сказано в сообщении.

Напомним, 2 мая в Одессе на «Марше украинского порядка», организованного националистическими движениями, глава местного «Правого сектора» Татьяна Сойкина призвала, чтобы город «принадлежало украинцам, а не жидам». Полиция Одессы возбудила дело за публичные антисемитские призывы, которые имели место на «Марше украинского порядка» 2 мая.

Посольство США в Украине выразило разочарование проявлениями антисемитизма в Одессе и Львове.